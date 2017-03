Internet sin control; menores en riesgo

Nuevo Laredo, Tam.- ¿Sabe usted lo que hacen sus hijos en Internet ?, por medio de una encuesta a más de 50 personas el 90 por ciento respondió que confiaban en sus hijos y no supervisaban su navegación, esta falta de interés, de acuerdo a los expertos en psicología de la salud mental puede provocar riesgos en el desarrollo del menor.

No saber utilizar la tecnología, prender una computadora o manejar un celular moderno, son los pretextos que señalan de los padres de familia del porque no están al pendiente de lo que sus hijos navegan en internet . Tal es el caso de María Ortega, quién dice que por su edad ya no le puede entender a la máquina.

“Yo tengo el servicio de internet pero no le entiendo nada, mi hija está en la preparatoria, ella es la quien lo usa, porque todas las tareas las busca ahí; no sé qué otras cosas haga, porque nunca la hemos checado, le digo a mi esposo que si la supervise, pero ella es la única que se enfoca mucho en eso”, dijo María.

Además el exceso de confianza en los hijos contribuye a la falta de interés de cuidarlos ante los posibles riesgos que se pudieran presentar frente al monitor.

“Pienso que ella nada más lo utiliza para sus tareas, sé como es mi hija, es una niña seria, no es una chamaquita que ande de noviera, de hecho sus amigos le piden que le ayude con las tareas”, manifestó.

De acuerdo al psicólogo experto en la Salud Mental, Francisco Barrios Cardosa, existen padres de familia que utilizan un mecanismo de defensa al no creer que los riesgos estén cerca de sus hijos , y que a veces sienten que no están en la mejor condición para guiar a sus hijos .

“Un niño o un menor que no esté listo para ver un material no apto para ellos como por ejemplo la pornografía, puede resultar severamente afectado”, detalló.

Estas conductas pueden desarrollarse paulatinamente a raíz del impacto que vivió el menor al no contar con la madurez suficiente para enfrentar este tipo de situaciones. A pesar de que algunos otros padres de familia interactúan en internet y sobre todo en las redes sociales, no se involucran en lo que sus hijos realizan.

“Mi hijo ya esta grande va a cumplir 18 años, pero nunca me ando fijando en lo que hace, siempre navega en redes sociales, es práctico porque te puedes comunicar con familiares que están lejos, yo tengo Facebook, pero mi niño no me tiene agregada y no sé que publica o con quién plática, yo sí le digo que tenga cuidado, porque una vez no sé qué le piqué y me salieron muchas cosas feas como de sexo y así, le grité que viniera corriendo a quitarme eso que no quiero ver”, dijo Blanca Esquivel, madre de familia.

ESTAR ATENTOS

Se recomienda estar atentos en lo que sus hijos hacen en la computadora, a pesar de darles muy buena educación y tener comunicación con ellos sobre el tema, ya que de manera repentina, aparecen páginas alternas mostrando otro tipo de información o visión que hasta podría poner en contacto directo al menor con los riesgos.

“La responsabilidad del padre siempre va a estar ahí, independientemente si hasta el momento haya hecho o no una buena formación con sus hijos , pero algo que les puede ayudar mucho en este tipo de situaciones es observar cómo se comportan en sus distintas facetas, ya sea en amistades, o en sus estudios, en las ocupaciones que hacen en su casa, si el menor muestra un comportamiento responsable, es probable que lo haga al estar en internet ”, agregó.

Recomendaciones

Coloque su computadora en un área común de la casa.

Aprenda computación y a usar el Internet .

Pase tiempo con sus hijos en el Internet .

Pregúntele a sus hijos cómo usan ellos el Internet y pídales que le enseñen acerca de sus sitios favoritos. Haga de la “navegación en el Internet ” una actividad familiar.

Haga reglas razonables y ponga una hora y los límites de su uso. Haga cumplir las reglas.

Enséñeles a sus hijos acerca de víctimas de delitos sexuales y otros posibles peligros del Internet .

No permita que sus hijos entren a salas para charlas privadas, especialmente cuando usted no esté presente.

Refuerce la regla “No se debe hablar con extraños”.

Dígale a sus hijos que lo que les digan vía Internet puede o no ser verdad.

Ponga las cuentas en su nombre y conozca las claves de sus hijos .

No permita que su hijo o hija proporcione información personal de ningún tipo en el Internet .

No permita que su hijo baje o suba fotografías en la computadora sin su permiso.

Esté pendiente de cambios en las actitudes de sus hijos que podrían indicar que están siendo víctimas.

Esté alerta a cualquier adolescente o adulto que le esté prestando demasiada atención a sus hijos o dándoles regalos.

Observe que otras computadoras pueden estar usando sus hijos .

Investigue si su hijo o hija está usando el nombre de otra persona en el Internet .

Haga un “contrato” con sus hijos sobre el uso del internet .

Revise el historial de uso o el registro de su computadora para ver qué sitios han visitado sus hijos .

