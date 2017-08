Hombre se venga de padre e hijo por burlarse de él

Córdoba.- El asesinato de un hombre y su hijo conmocionó al barrio de San Vicente. José Gustavo Suárez, de 41 años, acabó con la vida de las víctimas por que aparentemente estaba harto de soportar las burlas que constantemente le hacían.

En un momento de ira, el agresor desquitó su coraje y asesinó al hombre y a su hijo e hirió a otra persona más. El lamentable hecho ocurrió cuando las víctimas, Ramón Rojas, de 55 años y su hijo Damián, 30 años, se encontraban en su empleo, en una fábrica de hielo y ahí comenzaron a burlarse de José Gustavo, quien estalló, sacó un arma y comenzó a disparar contra sus compañeros de trabajo.

José primero accionó el arma contra Ramón, quien recibió un disparo en su rostro y luego agredió a Damián, quien recibió un disparo en la nuca.

Cuando las víctimas eran atacadas, Hugo Herrera de 50 años, defendió a sus compañeros pero en su intento, fue atacado con unas tijeras. El agresor le clavó el objeto en el cuello.

Tras resultar herido, Hugo se hizo el muerto para evitar que su compañero disparara contra él y acabara con su vida. Los cuerpos de Ramón y Damián, quedaron sobre el suelo.

Luego de cometer el crimen, José llamó a la policía para entregarse por el crimen que había cometido. Hugo Herrera fue trasladado a un hospital y fue intervenido quirúrgicamente.

Al momento de que José fue detenido, él les contó a las autoridades que cometió el crimen por que ya estaba harto del acoso laboral que sufría. El acusado señaló que padecía cáncer de próstata y tenía dificultades para orinar y problemas de erección, por lo que recibía constantes burlas de sus compañeros.

“No se conocen los motivos, es muy reciente aún. Tenemos alguna información, pero todavía no está del todo profundizada. Serían todas cuestiones de desavenencias propias del ámbito laboral. Tenemos en cuenta que en esta pequeña fábrica sólo trabajaban estas cuatro personas”, señaló el fiscal Alfredo Villegas.

El dueño del negocio, Cristóbal Lázaro, admitió que había bromas de sus compañeros que le molestaban a José pero que desconocía por que había matado a Ramón y Damián.

“Trabajaba, trabajaba, pero no sé qué tenía el chico este, es una cosa rara. Yo cuando iba a la fábrica, lo saludaba y era de pocas palabras”, contó Lázaro.

Lázaro también señaló a las autoridades que en una ocasión le preguntó a José que le sucedía y le había contestado que los muchachos lo ridiculizaban mucho.

Le pregunté, ‘¿Qué te pasa’’. Y me dijo, ‘Me siento incómodo, los muchachos me embroman, me cargan’. No me dijo el motivo de las bromas. Yo después les dije a los muchachos que por favor no lo molesten para ninguna cosa”, relató. “Hacía como 20 días que yo no iba a la fábrica. Yo que sepa no había ninguna discusión”, finalizó Lázaro, informó Télam.