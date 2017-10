Hombre enfrentó al tirador durante masacre en Las Vegas

Las Vegas.- Al disparar en un concierto de música country, el atacante de Las Vegas eligió como blanco uno de los segmentos más conservadores de la cultura estadounidense, donde las armas son más bien un tema de celebración.

La matanza del domingo de noche, la más mortífera en la historia moderna de Estados Unidos con al menos 58 muertos y más de 500 heridos, ocurrió en un concierto con entradas agotadas del cantante de música country Jason Aldean, que encabeza los rankings y cuyas canciones hablan de los valores y los reclamos de la clase trabajadora de Estados Unidos.

Sin embargo, las imágenes estereotipadas de la música country están cambiando, y Aldean es una de las estrellas del género con más fluidez musical, abierto a incorporar R&B e influencias del hip-hop.

Foto: AFP

Uno de los videos que ha dejado sorprendidos a muchos es el de una chica que logró captar a un hombre que se levanta entre medio de los asistentes al concierto que se pusieron boca abajo tras escuchar las detonaciones de arma de fuego.

El sujeto hasta el momento desconocido se para y levanta las manos mientras le grita al tirador que venga por él, que le dispare. Aquí el momento:

Originalmente con raíces en los estados confederados, la música country creció rápidamente a través de Estados Unidos en la última década. Aldean era el cantante principal del festival Route 91 Harvest en Las Vegas Strip -un complejo de hoteles, casinos, tiendas y restaurantes-, que fue lanzado en 2014.

Aldean, que el año pasado obtuvo el primer galardón en los Premios de la Academia de la Música Country, habla a la clase media estadounidense con canciones como “Fly Over States” (Volar sobre los estados), una historia de hombres que vuelan en primera clase de Nueva York a Los Ángeles y que no pueden entender el corazón del país.

En “They Don’t Know” (Ellos no saben), que da título a su último álbum, Aldean habla otra vez de ‘outsiders’ que conducen frente a granjeros pero “no han visto la sangre, el sudor y las lágrimas que implicó vivir sus sueños”.

Tiroteo en Las Vegas – Localización del hotel Mandalay Bay – AFP / AFP POLICÃA-EEUU-TIROTEO

Cantante de 40 años originario de Georgia (sureste) que recientemente puso en venta la gran estancia de Tennessee (sur) donde caza ciervos y pavos, Aldean dijo el año pasado a la revista Rolling Stone Country que Donald Trump ganó la elección presidencial hablándole “al tipo común que cada día va al trabajo y quiere una vida normal para su familia” pero se siente olvidado.

Las autoridades no han hablado aún de las motivaciones del atacante de 64 años, Stephen Paddock.

LOS CONCIERTOS EN VIVO DE DIFERENTES GÉNEROS SON CADA VEZ MÁS BLANCO DE ATAQUES.

Una bomba explotó en mayo en un concierto de la estrella pop estadounidense Ariana Grande en Manchester, Inglaterra, cuyos fans son principalmente chicas adolescentes, mientras un ataque devastador en una discoteca de París en 2015 tuvo como objetivo a los fans del grupo de rock Eagles of Death Metal.

Más del 90% de quienes escuchan música country son blancos, según estudios. El género es más popular en el sur profundo del país y en las grandes llanuras que van del oeste del río Mississippi al este de las Montañas Rocosas, aunque la industria, basada en Nashville, asegura que está logrando avances con las minorías.

Un estudio de Nielsen del año pasado indicó que los fans son también mayores: el estadounidense promedio que escucha country tiene casi 45 años.

Desde la sorpresiva victoria electoral de Trump, los cantantes de country han sido de los pocos artistas que han tenido ocasionalmente palabras cálidas para el magnate inmobiliario populista, aunque muchos de ellos, inclusive Aldean, han preferido evitar comentarios políticos directos.

El senador Ted Cruz, que fue rival de Trump en las primarias del Partido Republicano, resumió las asociaciones políticas del género cuando dijo que se pasó al country desde el rock porque hallaba a las estrellas de country más patrióticas luego de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.

Foto: AP

Uno de los temas frecuentes de las canciones de country son las armas, veneradas en gran parte del Estados Unidos rural donde hay un profundo rechazo a regular su venta.

Justin Moore, en su álbum de 2011 “Outlaws Like Me” (Bandidos como yo) que encabezó el ranking de country, canta sobre crecer disparando armas y se lamenta: “Algunas personas quieren quitarlas/Por qué no van a atrapar a los chicos vendiendo crack”.

La megaestrella country Blake Shelton hace varios años hizo un cover de una canción grabada antes por Aaron Lewis y titulada “Granddaddy’s Gun (El revólver del abuelito)”, en una mirada afectuosa a un arma que ha sido heredada por varias generaciones.

Moore y Shelton son algunos de los muchos cantantes de country que han lamentado públicamente la matanza de Las Vegas, aunque todos han evitado el debate político.

Miranda Lambert -una de las principales mujeres de la música country, cuyas canciones incluyen “Time to Get a Gun” (Hora de tener un revólver) y “Gunpowder and Lead” (Pólvora y plomo)- tuiteó una imagen de un corazón roto.

Aldean dijo en Instagram que la matanza era “mas que horrorífica” y escribió: “Me rompe el corazón que esto le suceda a alguien que simplemente vino a disfrutar lo que debería haber sido una noche divertida”. (Con información de AFP)