Hallan sistema solar con siete planetas como la Tierra | VIDEO

El extraordinario hallazgo ha sido anunciado este miércoles mediante la publicación simultánea del estudio en la revista Nature y en una conferencia de prensa organizada por la NASA. Nunca antes se había encontrado un sistema solar tan cercano con tantos planetas, en principio, tan parecidos al nuestro. La búsqueda comenzó en los años 90, cuando se descubrieron los primeros planetas fuera de nuestro sistema solar.

These 7 Earth-sized planets were seen by @NASASpitzer around a nearby, ultra-cool dwarf star called TRAPPIST-1: https://t.co/G9tW3cJMnV pic.twitter.com/Z6gvaH96Tz

— NASA (@NASA) 22 de febrero de 2017