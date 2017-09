Fue golpeada y casi violada pero la Policía le respondió de forma indignante

“Estamos solas en esto”, comentó Cristina Alemandi, una joven que fue víctima de una salvaje agresión e intento de violación en Argentina pero que encontró la peor respuesta por parte de la Policía.

El caso de Cristina Alemandi ha encendido las redes sociales. La joven, a través de su perfil de Facebook, denunció que el pasado jueves 21 de setiembre fue agredida y casi violada en el barrio de Monserrat, ubicado en Buenos Aires (Argentina).

En su relato, que ha estremecido a miles de personas, ella comenta que se dirigía al paradero del Metrobus para regresar a casa pero fue interceptada por un sujeto que la golpeó salvajemente y luego empezó a ahorcarla con el objetivo de abusar de ella.

Pese a que estaba en una zona concurrida y empezó a gritar con todas sus fuerzas nadie la ayudó, por lo que decidió enfrentarse al sujeto.

“Le mordí la mano y la sacó, empecé a gritar lo más fuerte que pude, repito, a metros de la avenida más transitada de Buenos Aires, y él me puso algo en el cuello y me dijo ‘si no te callas, te pincho’. Lo único en lo que yo pensaba era ‘haz lo que quieras pero no me vas a tocar’”, escribió la víctima.

Tras varios minutos de terror y angustia, el hombre finalmente se fue corriendo pero ella decidió parar un taxi para buscar un patrullero. Desde ahí empezó otro calvario.

Según su testimonio, los efectivos le dijeron lo siguiente: “no es nuestra zona, busquen a otro que le corresponda”.

Luego, cuando acudió a una comisaría y preguntó qué era lo que podían hacer recibió otra indignante respuesta. “Y, mucho no se puede, vamos a ver si pedimos una cámara ahí pero más que eso nada”, indicaron.

“Chicas, estamos solas en esto. Nadie va a venir a sobarnos la espalda por ser víctimas, este tipo no me había visto, no me venía siguiendo, simplemente me vio en la calle y en el momento decidió agredirme”, agregó la joven.

Fuente: LR.