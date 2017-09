Frida Sofía no existe, asegura Aristegui Noticias

Durante este miércoles existió la esperanza de rescatar con vida a una niña del colegio Enrique Rébsamen; sin embargo, este jueves por la mañana se confirmó que tal persona no existe.

De acuerdo con información de Aristegui Noticias, un jefe de policía señaló que Frida Sofía no existe y la esperanza de vida es nula en dicho Colegio.

De igual forma, la periodista Hannia Nobel señaló que tras la verificación de las listas de estudiantes registrados en la escuela, no se encontró ninguna niña que respondiera a ese nombre.

“En la tarde los socorristas dieron el parte a la marina armada, de otra chica, una jovencita de alrededor de 13 años, al parecer de la secundaria, bueno, este socorrista dijo: ‘nos dio su nombre y responde al nombre de Frida Sofía‘, se creó una tendencia, una esperanza, de ilusión de que iban a rescatar a esta niña que estaba en este edificio.

“El nombre de Frida Sofía, la hemos buscado en las listas de los alumnos de esta escuela, 314 alumnos que tiene la escuela… y no existe, no está como alumna, no está con los niños rescatados, tampoco está en la lista de personas que han perdido la vida. el asunto es queFrida Sofía no existe, las Fridas y las Sofías, que son nombres independientes, están en casa y están a salvo”, sentenció la periodista.