Filmar porno en una iglesia no es delito: Holanda

La Fiscalía llega a esa conclusión al descartar iniciar un proceso judicial contra una productora que filmó una película XXX en la iglesia de Saint Jozef en 2016

LA HAYA.

La Fiscalía holandesa se negó hoy a iniciar un proceso judicial contra una productora que filmó una película pornográfica en la iglesia de Saint Jozef, en Tilbrug, porque consideró que “no cometió ningún delito punible”, a pesar de las denuncias formales presentadas por el consejo del sacerdocio de la ciudad.

Consideramos que es dañino e irrespetuoso, pero hemos revisado el libro de leyes y realmente no vemos un delito. La blasfemia no es punible (en Holanda) y no hay violación”, confirmó la Fiscalía.