Fans piden el estreno de The Last Jedi por miedo a guerra nuclear

Tensión entre Estados Unidos y Corea del Norte encendió las alarmas entre los warsies.

SDP NOTICIAS

Como sabrán, actualmente existen tensión entre los gobiernos de Estados Unidos y Corea del Norte; donde los mandatarios no pierden tiempo en lanzar amenazas y realizar movimientos preventivos, con miras a un posible conflicto bélico.

Esto tiene muy preocupada a la comunidad internacional, sobretodo a los habitantes de los países mencionados; quienes han comenzado a explorar medidas en caso de que se diera una guerra nuclear.

Entre todas las preocupaciones que esto conlleva, un sector de la población ha mostrado una problemática un tanto curiosa; nos referimos a los fans de Star Wars, quienes están en la incertidumbre por el estreno de la nueva película.

Si se diera el inicio de la conflagración, es casi un hecho que The Last Jedi no se estrenaría. Por ello, han pedido a Rian Johnson que cambie la fecha de estreno e incluso que libere el archivo de la obra en internet, para que puedan verla sin temor. Aunque el cineasta no ha dado su brazo a torcer, mostrándose un tanto optimista ante la situación.

Finger hovering over the “publish to vimeo” button — Rian Johnson (@rianjohnson) 8 de agosto de 2017

But then imagine how dumb I’d feel if the world doesn’t end — Rian Johnson (@rianjohnson) 9 de agosto de 2017