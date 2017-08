Facebook se introduce discretamente en China con un cambio de nombre

Facebook ha encontrado una nueva forma de entrar en China: lanzar discretamente una aplicación bajo otro nombre.

La aplicación para compartir fotos, llamada Colorful Balloons, fue lanzada en mayo para ayudar a Facebook a entrar en un mercado que está bloqueado desde 2009, según una persona familiarizada con el asunto. Facebook ha dicho que su objetivo de conectar el mundo no sería posible sin el país más poblado del planeta, pero se negó a confirmar los detalles que fueron revelados por el diario The New York Times.

“Desde hace mucho tiempo hemos dicho que estamos interesados en China, y estamos dedicando tiempo a entender y aprender más sobre el país en diferentes maneras”, dijo la compañía. “Nuestro enfoque ahora es ayudar a empresas y desarrolladores chinos a expandirse a nuevos mercados fuera de China utilizando nuestra plataforma publicitaria”.

Facebook ha tenido desde hace mucho tiempo a los más de 700 millones de usuarios de internet de China en la mira, quienes actualmente utilizan otras redes sociales locales, incluyendo WeChat de Tencent. El presidente ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, ha hecho repetidos intentos por cortejar a las autoridades chinas, de aprender mandarín y de promocionar un libro del presidente Xi Jinping. Incluso publicó una foto de sí mismo corriendo en la Plaza de Tiananmén el año pasado, causando revuelo en las redes sociales.

Las autoridades chinas han aumentado recientemente la censura de redes sociales y plataformas de mensajería, bloqueando parcialmente a WhatsApp, propiedad de Facebook, el mes pasado.

Algunos usuarios recurren a redes privadas virtuales, una tecnología que permite a los usuarios enrutar sus datos en el extranjero, para evitar el bloqueo, aunque el gobierno también ha estado reprimiendo esas herramientas.

