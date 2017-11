Facebook quiere tus fotos al desnudo, pero para defenderte de la venganza porno

Existe el riesgo de que con los cambios mínimos o las imágenes puedan cargarse en otro lugar sin ser molestados y esa estrategia, una vez engañada por los algoritmos de la red social, no servirá para nada.

La apuesta, sin embargo, es sensible y requiere participación de los usuarios: darnos su contenido más caliente, parece decir Facebook que califica de “imágenes íntimas no consentidas”, por lo que pueden catalogar y usarlos como una muestra de referencia para determinar lo que se sube a línea. Todo esto no antes de compilar un cuestionario de la autoridad local.

Con información de Repubblica