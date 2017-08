Evanescence regresará con nuevo álbum

Evanescence por fin regresará a la escena musical, esto después de seis largos años de ausencia, con un nuevo disco titulado ‘Synthesis’, el cual contará con orquesta en algunas canciones, pero también la gira de regreso que tienen contemplada.

La banda ya había dado algunas pistas en sus redes sociales sobre la noticia, pero muy pocos lograron descifrar de que estaban hablando, y no fue hasta el día de hoy que está cien por ciento confirmado que el álbum saldrá en otoño y que tendrá la participación del productor Will Hunt y el compositor David Campbell, padre de Beck, quienes les ayudaron a grabar de nuevo canciones como ‘Bring Me to Life’, además de otros dos nuevos sencillos.