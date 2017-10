Esto sí hace más atractivo a un hombre según la ciencia

El ajo es considerado uno de los súper alimentos debido a que sus propiedades aportan grandes beneficios para la salud; sin embargo, estas propiedades van más allá, ya que un estudio muestra que comer ajo hace más atractivos a los hombres.

De acuerdo con investigadores de la Universidad de Sterling, Reino Unido, en colaboración con la Universidad Carolina de Praga, comer ajo hace más atractivos a los hombres por una razón específica: el olor corporal.

¿Por qué comer ajo hace más atractivos a los hombres?

El resultado general del estudio aplicado a un conjunto de hombres reveló que entre los beneficios de comer ajo está que su olor corporal habitualmente resulta muy atractivo para las mujeres.

Al respecto, Craig Roberts, líder de la investigación, indica que comer ajo puede tener efectos positivos en el placer derivado de la percepción de olor corporal quizás debido a sus efectos sobre la salud.

Desde una perspectiva evolutiva, la formación de las preferencias de los olores corporales asociados a la dieta fue posiblemente el medio de la selección sexual.

La investigación…

Divididos en tres grupos de voluntarios, los investigadores observaron que los hombres que habían comido el equivalente a cuatro dientes de ajo crudo, 12 gramos aproximadamente, fueron percibidos como mucho más atractivos que los que no habían comido ajo.

Al intercambiar los grupos, aquellos que antes no hubieron comido ajo y posteriormente si, fueron percibidos de nuevo como más interesantes y atractivos, circunstancia que no ocurrió cuando no habían comido ajo. Este beneficio o efecto del ajo también se observó con cápsulas de ajo: hace más atractivos a los hombres.

Además, investigaciones anteriores indican que muchas especies animales utilizan señales asociadas a la dieta para seleccionar compañeros en buen estado físico”.

FUENTE: SU MEDICO