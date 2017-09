‘Eres jodidamente perfecta’, el mensaje de amor de ‘Chicharito’

El mexicano le dedica unas palabras a su pareja Andrea Duro, en el que destaca que no se cansará de repetir la frase

EXCELSIOR | CIUDAD DE MÉXICO.

El romance entre Andrea Duro y Javier “Chicharito” Hernández va viento en popa. El mexicano añadió un detalle a su lista de declaraciones de amor, donde mencionó que su pareja “es jodidamente perfecta”.

“Eres jodidamente perfecta. Cuando ríes, cuando caminas, cuando piensas, cuando guardas secretos, cuando escuchas. No conozco una forma mejor de hacer las cosas que todas las tuyas. Y no dejes que nadie, nunca, te diga lo contrario: eres perfecta. Y yo no voy a dejar de repetirlo nunca. Así que si se te olvida ven a buscarme”, fueron las palabras que le dedicó el tapatío.

A través de las redes sociales, ambos han difundido el amor que sienten el uno al otro.

El mexicano se encuentra concentrado con la Selección Mexicana, donde esta noche se medirán a Costa Rica en el Hexagonal final de la Concacaf.