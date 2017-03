Encinta a niños para que estudien

Matamoros, Tamaulipas.- Maestra exhibe en redes sociales de internet la manera de mantener a uno de sus alumnos callado y trabajando, ya que en las fotografías se puede ver a un niño de una escuela primaria local con cinta canela alrededor de la boca.

La publicación, que fue retomada por la página Matamoros Zona de Peligro Oficial, desapareció del perfil de la maestra, que más tarde publicó otras fotografías de sus actividades en el salón de clases y una queja por tener dos meses sin pago en la institución educativa.

La maestra Ahisury Flores Hernández publicó la fotografía de un niño, que no ha sido identificado, que trabaja en su pupitre con la cinta adhesiva en su boca.

“A lo que tengo que llegar jajajajajaajajajajajajja, pues es que nada mas no se callaba ombe jajajaja y el feliz! Trabajando y callado información que cura 100% efectivo tape jajajaja que hermoso”, se lee en la publicación.

Más tarde un usuario de la red social solicitó a la página Matamoros Zona de Peligro Oficial compartir las imágenes.

“Por favor comparte estas fotos de esta maestra que maltrata a sus alumnos y se burla exhibiéndolos en su red social. Dice orgullosa que el niño está feliz, pero en su cara se ve todo lo contrario. Bajo ningún motivo es aceptable esta situación, espero que puedan difundir estas imágenes para que llegue a los directivos de la escuela”, pidiendo además el anonimato.

La publicación desató una cantidad importante de comentarios de usuarios donde se dividían quienes defendían la postura de la maestra ante niños que no tienen disciplina, mientras que otros más agresivos se manifestaban en contra de la profesora.

Algunos otros comentarios no criticaban la acción de poner la cinta adhesiva en la boca del niño, si no la publicación en las redes sociales exponiendo al alumno a las burlas públicas y por supuesto de los compañeros.

Flores Hernández retiró las fotografías del niño y publicó otras más de sus alumnos con un mensaje que pidió difundir, asegurando que las cosas buenas nadie las publica.

“Les paso estas otras fotos también para que vayan y las publiquen, díganles que no recibo una paga aún de la escuela desde hace dos meses y eso no tiene nada que ver ya que voy siempre con el corazón a trabajar porque mis 33 me han robado el corazón”, manifestaba.

