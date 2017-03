Emma Watson sorprende con inquietante topless

Emma Watson sorprendió a millones de seguidores a nivel mundial al aparecer en topless durante una sesión fotográfica para la revista Vanity Fair.

La protagonista de ‘Harry Potter’ lució un escotado chal de crochet con el que cubrió su pecho, dejando mucho a la imaginación, por el inusual concepto en el que retrata la actriz.

En esta edición del mes de marzo, la intérprete de 26 años habló sobre el duro proceso que enfrentó al convertirse en una celebridad de talla mundial.

“He hecho esto desde que tenía diez u once años. Habitualmente pensaba: ‘Este trabajo no va conmigo porque soy demasiada seria, como un dolor de muelas, soy alguien complicada, simplemente no encajo’.”.

“Al terminar una alfombra roja, fui directo al tocador, me miré al espejo y dije: ‘¿Quién es ella?’. No lograba conectar con la persona que miraba, fue un sentimiento muy inquietante”, indicó durante la entrevista.

Además, detalló las razones por las que no le gusta tomarse fotografías con sus seguidores “Para mí, es la diferencia entre tener la oportunidad de vivir una vida y no tenerla. Si alguien me toma una fotografía y la comparte, en dos segundos habrá una multitud a diez metros de mí. No puedo continuar compartiendo esa información”, sentenció.