El mensaje que le envía Julio César Chávez a Rafa Márquez

Julio César Chávez expresa que no cree que el futbolista sea parte de este caso

EL DEBATE

Monterrey, Nuevo León.— Fotografías de Julio César Chávez con líderes de cárteles de la droga, como Amado Carrillo o Juan José Esparragoza El Azul, se pueden encontrar apenas dando una pequeña búsqueda en internet.

El César del Boxeo es el deportista mexicano al que más se le ha vinculado con el narcotráfico, sin que hasta el momento se le hayan descubierto negocios con ellos. El ex campeón mundial, reconoce mantener amistad con capos de la droga, situación que asegura, no lo hace criminal.

“He tenido amigos y sigo teniendo amigos [narcos]. Pero una cosa es que sean amigos y otra que haga negocios con ellos. Gracias a Dios, nunca he hecho negocios con ellos”, declaró Julio, quien habló sobre el señalamiento a Rafael Márquez por presuntos nexos con el narcotráfico; Chávez confía en que todo sea un malentendido y que la situación se aclarare para el futbolista.

Son cosas muy delicadas. A mí siempre se me relacionó con el narco por ser de Culiacán, porque soy amigo de todo mundo, pero nunca he estado vinculado con el narcotráfico, porque nunca tuve necesidad y creo que Rafa Márquez tampoco. Lo conozco, es muy buen amigo y estoy con él. Ojalá se aclare todo, pero no es únicamente que lo vinculen a uno, si no que se lo demuestren”.

JC no es el único relacionado con el narco en la familia Chávez. Tanto Julio César Jr., como Omar, han estado envueltos. Omar estuvo en la fiesta donde un “payaso” mató a Rafael Arellano Félix, mientras que el Jr. está casado con Frida Muñoz, madre de una hija de Édgar Guzmán, hijo del Chapo, aunque a ninguno se le ha acusado formalmente de nexos.