El brutal nocaut que dejó a todos con la boca abierta

Un espectacular nocaut bastó para que Julian Marquez consiguiera firmar contrato con la UFC

EL DEBATE

A massive KO from Julian Marquez in the UFC Contender Series pic.twitter.com/MXt1f0qlMd

Julian Marquez mantenía un combate bastante parejo en el primer episodio con su rival Phil Hawes, sin embargo ya en el segundo, el primer peleador mencionado se fue con todo al ataque por lo que destrozó a su contrincante que no pudo aguantar tal castigo.

😱 @JMarquezMMA earns a @ufc contract with this DEVASTATING head kick on Week 4 of @danawhite‘s #ContenderSeries on #UFCFIGHTPASS! #SCtop10 pic.twitter.com/LFdg2Rhsg2

— UFC Fight Pass (@UFCFightPass) 2 de agosto de 2017