Eiza González explota contra Donald Trump por tuit del sismo

Luego del sismo 7.1 grados Richter que afectó a la ciudad de México, la actriz Eiza González se solidarizó con las víctimas, pidiendo ayuda a sus fans.

En sus cuentas de redes sociales publicó:

“Esto está sucediendo en este momento en la cuidad de México por favor donde sea que están manden ayuda. Hay gente atorada abajo de edificios, fuego y gas por todos lados por favor ayuden si es posible. Manden detalles de donde mandar donativos”.

God bless the people of Mexico City. We are with you and will be there for you.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 de septiembre de 2017