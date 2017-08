Egresan de escuelas náuticas; no hay empleo

Tampico, Tam.

Los egresados de las Escuelas Náuticas del País (tres) no tienen trabajo al egresar, pues en México no hay inversiones para la Marina Mercante, “definitivamente no es fácil, tenemos que ver el futuro que esas nuevas generaciones van a tener”, dijo Guillermo Parra Avello, integrante del Frente Unido de Marinos del Estado de Veracruz.

Informó que al año egresan unos 400 alumnos de las tres escuelas Náuticas de Tampico, Veracruz y Mazatlán, y por infortunio para ellos no es fácil conseguir trabajo en México.

Dijo que esto sólo se pudiera solucionar cuando el Gobierno de México le dé oportunidad a los inversionistas navieros y así se desarrolle la marina mercante .

“Ahorita hay la facilidad de que muchos se van a trabajar al extranjero, esa es una gran ventaja, porque con la certificación que se da puede trabajar en el extranjero, pero no hay una garantía porque el que se va lo hace por su cuenta y riesgo, el que se va no tiene ningún beneficio más que su salario, no hay ningún beneficio, no hay nada”, señaló.

FUENTE: EL MAÑANA DE REYNOSA