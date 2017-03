Duermen varios días con un cadáver bajo su cama; era su nieto

DIARIO DE MEXICO.- “Mamá me llevé a Joan; vamos a estar bien no te preocupes. En la tarde voy a ir para explicarte y para llevarme nuestras cosas, de verdad no te preocupes. Te veo mañana en la tarde noche. Ok.”

Las palabras escritas en la cita anterior fue el contenido de una carta que Johana, la mamá de Joan, un niño de seis años dejó a sus padres, los abuelos del niño con quien vivían, el día lunes 20 de febrero.

No obstante, a pesar de asegurar que volvería, nunca se volvió a saber nada de la mujer. Cuatro días después de su partida, el hermano de Johana, quien también residía en el departamento ubicado en la colonia Doctores, percibió un extraño olor en el inmueble.

El hombre, desconcertado por el aroma, se percató que el nauseabundo olor provenía de la habitación de sus padres, específicamente de debajo de la cama de éstos, los abuelos de Joan.

Al asomarse, la imagen fue peor que lo que su nariz podía percibir, pues encontró el cadáver de su sobrino envuelto en una cobija con manchas de sangre y proceso de descomposición.

Inmediatamente, el hombre, cuyo nombre se desconoce, habló al servicio de emergencia 911, quienes de inmediato se movilizaron para atender la denuncia.

De acuerdo con lo dicho por los agentes del Ministerio Público de la Coordinación Territorial Cuauhtémoc 8, la Procuraduría capitalina abrió una investigación para dar con el o los responsables.

Peritos en diferentes especialidades fijaron el lugar del hallazgo y corroboraron que el niño de seis años de edad, se encontraba muerto y envuelto en una cobija con manchas hemáticas debajo de la cama.

Por su parte, los agentes de investigación entrevistaron al tío y a los abuelos, quienes entregaron la carta de su hija, la cual, de acuerdo con las autoridades, será analizada por peritos en grafoscopía para establecer si ésta fue escrita por la madre del pequeño.

El representante social inició la carpeta de investigación por el delito de homicidio por otras causas y una vez identificado el cadáver fue enviado al Instituto de Ciencias Forenses de la ciudad de México, donde le practicarán la respectiva necropsia, a fin de conocer las causas de su muerte. La madre del menor no ha sido localizada.

