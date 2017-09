Critican a Eduardo Capetillo por presumir ayuda para damnificados

Mientras que Bibi Gaytán alabó la labor humanitaria de su marido Eduardo Capetillo, en el estado de México, otras voces lo criticaron por subir fotografías sólo ‘de pose’, pues ni sus botas vaqueras lucían sucias por hacer una labor fuerte.

Según informó un portal hispano, el actor y cantante acudió por parte de su ‘Fundación Manuel Capetillo’ al área de Tollocan, Edomex, donde algunas fachadas sufrieron daños e incluso se vino abajo una barda, y sin más tomó una pala para mezclar cemento.

Sin embargo no a todos convenció su buena acción: “No pos (sic) qué trabajador y qué limpiecito, solo pose pa’ la foto mi compa !!!!

“Cuando se ayuda de corazón se nota! La ropa que traes no es de trabajo y mucho menos las botas no estás nada sucio. No utilicemos las tragedias para mostrar un lado que no tenemos a lo mejor lo tuyo es ayudar de otra manera como comprar víveres o mandar a construir casas, pero no engañes a la gente simulando algo que no es verdad no seas como los políticos”, fueron algunos de los duros comentarios.

“A poco con botas puedes trabajar o solo lo hiciste para la foto”, le siguieron criticando.