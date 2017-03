Creará campo Trión cientos de empleos

Matamoros, Tamaulipas.- La exploración del campo Trión ubicado a 200 kilómetros de la costa de Matamoros requerirá de muchos servicios de empresas tamaulipecas, desde el sector logística, en servicios de transporte, abastecimiento de alimentos, personal y prácticamente de todo, ya que es una área virgen que nunca se había explotado en México, refirió la Doctora Regina García Cuéllar, coordinadora de Asesores en la dirección de Pemex.

“Van a necesitar servicios de todo, el área de aguas profundas es una zona que no ha sido desarrollada por nadie, el bloque Trión tiene reservas 3P y todos los demás ni siquiera tienen reservas, la primeras que se verán son las de bloque Trión y van a necesitar de todo porque no hay desarrollo e infraestructura, es una área virgen, porque no se ha desarrollado nada”.

Mencionó que en mano de obra se requerirán desde técnicos hasta gente de logística y servicios, por el momento no tienen un estimado de los empleos que se estarían generando por estas inversiones, esperan que una vez que realicen el Plan de Desarrollo junto con la empresa ganadora (BHP Billiton) puedan tener una cifra más certera.

“Es la primera vez que Pemex puede hacer una alianza con una empresa experta en aguas profundas como es BHP Billiton, esto marca la implementación de la Reforma Energética que se aprobó en 2014, pero que no se había materializado”.

La firma de esta inversión con expertos en exploración permitirá desarrollar toda esta área de aguas profundas colindantes con el estado de Tamaulipas, que de otra forma no podría haberse logrado, dado los recortes recientes aplicados en Pemex de 100 mil millones de pesos, reconoció García Cuéllar.

“Si bien el campo Trión se descubrió en 2012 por geólogos de Pemex no se había podido desarrollar por falta de recursos económicos, ya que Pemex tuvo que hacer un recorte de 100 mil millones de pesos donde parte de lo que se recortó fueron inversiones a este proyecto, ya que no era conveniente para Pemex incursionar en proyectos de tanto riesgo, en general las petroleras del mundo se asocian para compartir los riesgos y las inversiones, por ello lo que va a enfrentar el área de Matamoros son inversiones que no se podrían realizar por Pemex y que gracias a la Reforma Energética si se van a llevar a cabo”.

Las inversiones que se esperan ascienden a 11 mil millones de dólares al año en la vida del proyecto, comentó que será un promedio de 2 mil millones de dólares en inversiones por parte BHP en los primeros 4 años y eso va afectar positivamente en la población de Matamoros y en general en Tamaulipas.

Dijo que para empezar los trabajos en el campo Trión se tiene que aprobar un Plan de Desarrollo conjuntamente de BHP y Pemex quienes deben desarrollarlo y una vez que se tenga se manda autorización a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y una vez autorizado empezarán las inversiones.

“Es difícil saber si se hará a finales del año o hasta el 2018, depende de la aprobación del Plan de Desarrollo, ya se está trabajando de la mano con el equipo de Pemex para ver cuál es la mejor manera de explotar este campo”.

Agregó que este año viene el siguiente farm out que ya se autorizó, se trata de un campo en aguas someras Ayin-Batsil en la costa de Campeche y la licitación se dará en junio de 2017.

Relacionado