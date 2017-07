Columna Invitada: Cuidado con las alergias y la automedicación

Por Verónica Marroquín

Queridos amigos, una de las virtudes que debemos siempre procurar alimentar es sin duda la gratitud a Dios todos los días, de regalarnos la vida, y otro regalo más, la salud.

Pues cuando la salud falta, santo Dios, es cuando se valora, no hay que esperar a que eso suceda. La gratitud de las virtudes más bellas del ser humano. Les escribo queridos amigos desde el hospital, bendito Dios yo me encuentro muy bien y agradecida siempre con mi amado Dios, pero les cuento lo qué sucedió.

Veníamos mis hijas y yo de pasar el día con mis queridos padres, y a unos minutos de llegar a nuestro hogar, ya me encontraba en mi cuarto dispuesta a descansar, entra mi hija agitada diciéndome que tenía muchísima comezón, que no aguantaba, y le habían salido ronchas por todo el cuerpo.

Se encontraba desesperada , yo le digo que no veía nada (no traía mis lentes) se sale del cuarto y dejo mi celular, voy por mis lentes y la reviso, efectivamente, estaba absolutamente toda llena de ronchas.

Salimos inmediatamente a la farmacia por algún medicamento para contrarrestar la alergia, pero al mismo tiempo le llamo a mi querido amigo y ginecólogo de la familia, Guillermo Cázares, para comentarle lo sucedido, y apenas me estaba diciendo el nombre del medicamento para comprarlo y mi hija me dice: “ Mamaaaaaaá…. se me está hinchando y deformando la cara”.

Me estaciono y le comento a Memo, y me dice, “llévatela inmediatamente a urgencias”.

Ya en urgencias le inyectaron cortisona y algunos asteroides, y poco a poco calmó la comezón terrible y la angustia que ello le provocó, hasta el otro día lunes 24, ya a mediodía la hinchazón del rostro cedió, porque hasta las orejas estaban como cartón y del triple de grosor.

Ya gracias a Dios está controlada y en observación, aún en el hospital por los esteroides que aún le están inyectando vía venosa, y lo delicado que resultan esos medicamentos.

Amigos queridos : me puse a pensar, como mamás es inevitable no hacerlo, de lo que hubiera pasado si no hubiéramos estado tan cerca del hospital.

Mi hija es muy amante de irse a la sierra a acampar, o simplemente ver las estrellas y estar en la naturaleza, o alejarse del bullicio de las ciudades.

Gracias a Dios estábamos a 10 minutos si no la historia sería distinta, por las posibles complicaciones por no llegar a tiempo y atenderla.

La doctora Sofía, alergóloga, comenta que en unos días más le empezará las pruebas para ver a qué es alérgica mi hija, y prevenir esta reacción tan severa, ya que, pues llega a inflamarse la tapita del esófago (epiglotis) que tapa también la tráquea y se tendría que hacer una traqueotomía para que no haya una asfixia y muerte.

En ocasiones también pasa que pensamos que no pasa nada, que es algo pasajero, y no grave, y que al rato se le quita con alguna pastilla, las mamás somos muy afectas a recetar en casa.

Somos todólogas y nos encanta recomendar, o, ya de tantos años, sabemos qué medicamento nos puede sacar del apuro, pero realmente es tan peligroso automedicarnos.

No sabemos realmente que está sucediendo en el organismo y con la automedicación podemos potenciar algo a la inversa negativamente.

No somos doctoras, aunque pareciera que sí, por la experiencia, pero repito, hay situaciones que podemos agravar y complicar por la automedicación. Las alergias so n de mu cho cuidado, aunque sean muy comunes deben ser tratadas con respeto y con profesionistas en el área, pues podríamos tener desenlaces inesperados y fatales.

La prevención con el tratamiento oportuno de los especialistas nos ayudarán a mantener controladas estas crisis alérgicas.

Hay situaciones que no podemos prever en la vida, pero sí tomar precauciones, como tener los teléfonos de urgencia a la mano, de hospitales, ambulancia, doctores, algún medicamento preventivo, recetado en caso de, si sabemos que tenemos algún padecimiento.

Deseando que estén pasando unas bellas vacaciones y que a donde vayan estén bendecidos por la gracia de Dios.

Reciban amigos queridos un abrazo fraterno, hasta la próxima, su amiga y terapeuta, Verónica.