Cierran guardería por maltrato infantil

Reynosa, Tamaulipas.- La Estancia Infantil “Las Abejitas” fue cerrada por parte de las autoridades de la Sedesol federal y no abrirá sus puertas hasta que concluyan las investigaciones por parte de la Procuraduría de la Defensa del Menor de la Procuraduría General de Justicia.

La suspensión temporal fue por no cumplir con las reglas de operación 2017, ya que tenían a un menor fuera del rango de edad, que es de un año.

Lo anterior porque una madre de familia denunció maltrato a su bebé de apenas 10 meses de edad, ya que tenía marcas de haber sido amarrado de pies y manos con cinta.

Mirna Terán Joch, coordinadora del Programa Estancias Infantiles de la Sedesol federal, realizó ayer por la tarde el cierre de la guardería y notificó a los padres de familia que no habrá servicio.

“El apoyo que otorga la secretaría no lo pierden, se sigue dando el beneficio, siguen siendo beneficiarios del programa, ayer fue el último día y a partir de este viernes ya no laboran, se entregan todos los niños, y estamos entrevistando a los padres viendo cualquier otra cuestión, hasta ahorita no nos hemos encontrado otra queja del servicio que se brinda; va a estar cerrada hasta que concluya el proceso, no tenemos tiempos definidos, las pruebas y todo lo que se aporta”, dijo.

VAN A OTRAS ESTANCIAS

A los 26 menores inscritos los van a reubicar a guardería s de Sedesol que estén cercanas a sus casas y brindar el apoyo necesario.

“Aquí tenemos 33 guardería s y en la estancia que ellos elijan se va a buscar para que queden instalados, no las tenemos al 100 y capacidad si tenemos, espacios disponibles”, expresó la coordinadora estatal.

Las autoridades de Sedesol federal acudieron por una notificación que hizo la responsable que había tenido un altercado con una madre de familia y en otro sentido, pero posterior se recibió la denuncia de la madre de familia por maltrato a su hijo, por lo que como programa federal turnaron el caso a las autoridades correspondientes quienes van a dar el resolutivo.

“Ella dice que fue por una documentación que tenía que presentar, si se demuestra maltrato es la baja definitiva del programa por parte de la secretaría y por parte de la procuraduría de carácter penal contra las personas que atentaron contra el menor”, explicó.

