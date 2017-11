Celebraran a difuntos pero sin alcohol en panteones

Los panteones son un área pública y no se puede traer bebidas embriagantes, lamentablemente hay mucha gente que así lo acostumbra

Por: Gabriela Sustaita

Este 2 de noviembre los cementerios municipales permanecerán abiertos de las 07:00 a las 20:00 horas y no se permitirá el acceso de bebidas embriagantes, advirtió el administrador del Panteón del 0 Morelos y el Panteón de la Cruz, Gilberto Quintanilla de la Fuente.

Reconoció que en años anteriores ha habido casos de personas que sin considerar que los panteones son áreas públicas, ingresan con bebidas alcohólicas, situación que ha derivado en algunos incidentes menores.

Por lo anterior y con el afán buscar que las celebraciones de Día de Muertos transcurran con saldo blanco, reiteró que no habrá tolerancia con las personas que bajo su propio riesgo introduzcan bebidas alcohólicas.

“Los panteones son un área pública y no se puede traer bebidas embriagantes, lamentablemente hay mucha gente que así lo acostumbra , vienen a ver a sus difuntos y traen bebidas pero no se debe por ello este año no va a haber tolerancia con este tipo de situaciones”, y agregó que para garantizar el orden al interior de los cementerios se contará con la presencia de los elementos de la policía y estatal otras corporaciones.

“Vamos a tener rondines por parte de la Policía Estatal al interior de los panteones, vamos a tener el operativo por parte de tránsito municipal y protección civil también va a estar pendiente de los panteones”.

Quintanilla de la Fuente agregó que para este día se espera que los tres panteones municipales reciban una afluencia de aproximadamente 4 mil personas, de ahí que se recomienda a la población que tiene contemplado acudir a visitar a sus difuntos, no descuidar a los niños y tener especial cuidado a la hora de caminar entre las tumbas para evitar pisar lápidas y con ello un posible accidente.