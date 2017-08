Celebran al Hip Hop con doodle que permite mezclar música

Google conmemora el 44 aniversario del nacimiento del Hip Hop, con un video que relata la historia de este género y una consola interactiva para mezclar canciones legendarias

CIUDAD DE MÉXICO.

El buscador de Google celebra este viernes el 44 aniversario del Hip Hop, uno de los géneros musicales de los Estados Unidos que en muy poco tiempo ha alcanzado un gran reconocimiento internacional.

Para conmemorarlo, la compañía presenta un doodle de un graffiti a cargo del célebre artista callejero Cey Adams, donde las letras de Google incluyen un disco de vinil al centro, que al pincharlo aparece un video introductorio sobre la historia del Hip Hop.

El video presenta una animación narrada por el icono del Hip Hop “Fab Five Freddy”, antiguo anfitrión del programa “Yo! MTV Raps”, en donde explica a grandes rasgos el surgimiento de este género musical, el 11 de agosto de 1973.

44 yrs & still going strong! Celebrate the #BirthofHipHop w/ interactive turntables & legendary tracks #GoogleDoodle→https://t.co/VsTUgsW13W pic.twitter.com/FQWs4x6uqV

— Google Doodles (@GoogleDoodles) 11 de agosto de 2017