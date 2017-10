Casa de ‘Breaking Bad’ erige valla para que no les arrojen pizzas

La familia que reside en la vivienda en Albuquerque, Nuevo México, donde se rodó la serie de televisión sufre vandalismo de los fans que emulan la icónica escena del personaje Walter White

CIUDAD DE MÉXICO.

En Albuquerque, Nuevo México, la casa donde se rodó Breaking Bad sufre vandalismo de los fans que emulan la icónica escena del personajeWalter White que lanza una pizza y por el azar cae en el tejado de su propiedad, algo que los admiradores de la serie de televisión ahí emulan constantemente por lo que los actuales propietarios han levantado una vaya para impedir el ataque indiscriminado con pizzas voladoras.

La moda viene desde que en un capítulo de la tercera temporada de la serie, en el episodio A Horse With No Name (Caballo sin nombre), en el que el protagonista, caracterzado por Bryan Cranston, en un arrebato de enojo tira una pizza que cae en el tejado de su casa, por lo que después tiene que subir a limpiarlo.

Los dueños de la casa de una sola planta ya están hartos del constante tráfico turístico y las pizzas, y por ello construyeron una gigantesca valla de hierro forjado de seis pies de altura para protegerse de la atención, informó KOB4 News.

Ante los “cientos” de visitantes pasando su casa con sus dotaciones de pizza que surcan su casa los fines de semana decidieron poner una protección.

“Nosotros ya no queremos entrar”, dijo Joanne Quintana y agregó “somos los que estamos encerrados”.

“Sentimos que no podemos salir porque cuando hacemos algo sucede y eso es ridículo”, dijo citando casos en la que los turistas toman rocas de paisaje, solicitan que se cierre una puerta de garaje o piden a los propietarios que abandonen la escena para que puedan tomar una foto mejor.

En 2015, el creador del show, Vince Gilligan, incluso hizo un llamamiento público para que la gente dejara de lanzar pizzas en el tejado.

Pero cuatro años después del final de la serie de cinco temporadas, algunos fans realizan peregrinaciones a la casa en busca de, con suerte, colocar una pizza en el tejado.

Fuente: Excelsior.