Bruce Wayne usa su primer traje de Batman en ‘Gotham’

“Me siento más vivo que nunca”, contesta Bruce cuando Alfred le replica que es peligroso el camino que está cogiendo. Un camino muy esperado por los fans de la serie, que en esta temporada relatará los hechos narrados en el cómic Batman: Año uno en el que el joven Wayne aprende el precio de ser un héroe enmascarado.

Basada en los cómics de Batman, Gotham ha presentado a villanos clásicos de los tomos como Hugo Strange o Mr. Freeze entre muchos otros. Todos ellos volverán a FOX con nuevos episodios en su tercera temporada.

Gotham es solo una de las adaptaciones del universo DC Comics a la pequeña pantalla. Al mismo tiempo que los personajes de la ciudad de Batman se han instalado en la parrilla de Fox, The CW ha renovado nuevas temporadas de Arrow, The Flash y Legends Of Tomorrow. Además, la cadena ha comprado recientemente Supergirl para seguir explotándola y elaborar “el mayor crossover de la historia”.