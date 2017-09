Barrio donde se grabó video de ‘Despacito’ ha quedado en ruinas

El barrio ‘La Perla’, que había resurgido tras la grabación del video clip del exitoso tema ‘Despacito’, quedó en ruinas tras el paso del huracán ‘María’.

Luis Fonsi está muy consternado por todo lo sucedido en la isla por esos fenómenos meteorológicos que sólo han llevado destrucción y miseria para miles de sus compatriotas.

“Esto me rompe el corazón en tres pedazos. Nos vemos pronto Puerto Rico. We got your back. Nos vamos a levantar”, escribió Fonsi al pie de fotos de antes y después en ese pintoresco barrio de San Juan.

