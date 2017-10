Aterriza de emergencia avión de Volaris en Veracruz; iba a Cancún

El vuelo 714 tenía en su bitácora la ruta de la Ciudad de México a Cancún; usuarios señalan que se presentó un problema en el compartimiento de carga

EXCELSIOR | VERACRUZ

El vuelo 714 con la ruta Ciudad de México – Cancún de la aerolínea Volaris aterrizó de emergencia en el aeropuerto internacional Heriberto Jara Corona, en Veracruz, Veracruz.

Tras el aterrizaje de emergencia, algunos pasajeros presentaron crisis nerviosa y tuvieron que ser atendidos.

“No, todo mundo me está viendo, si yo quisiera me bajaría, vamos a tomar la mejor decisión para que su vuelo salga lo más rápido posible, no se va a tomar una decisión sin haberlo analizado bien, son las 7:45 les pido 15 minutos más, regreso a darles información exacta, porque esta es la primera información que obtengo de los pilotos (…) mil disculpas por la situación, yo sé que tenían situaciones por las que tenían que llegar a su destino”, señaló una trabajadora del aeropuerto

Iván Romero, usuario de twitter @IvanERP1987, documentó el momento en el que una de las trabajadoras del aeropuerto intenta mediar con los pasajeros, quienes se negaban a abordar la misma aeronave que aterrizó de emergencia.

De acuerdo con los pasajeros, el avión aterrizó por algún problema en el compartimiento de carga, sin embargo, las autoridades aeroportuarias no han dado más información al respecto.

Romero denunció que el retraso que pudiera haber tras este problema podría ser hasta de cinco horas.