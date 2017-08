Apple filtra accidentalmente las nuevas funciones del iPhone 8

Este domingo fue lanzado “accidentalmente” el firmware del HomePod, el altavoz inteligente de Apple, y por supuesto, poco tiempo hizo falta para que varios desarrolladores encontrarán en el código varios indicios acerca de la futura generación del iPhone que será revelada en algunos meses.

Steve Troughton-Smith, un joven desarrollador de videojuegos y aplicaciones, publicó en su cuenta de Twitter algunos de estos hallazgos, entre los que se encuentra una serie de líneas de código que incluyen las palabras ‘BKFaceDetect’, lo que probablemente se refiere a un kit biométrico usado para la detección de rostros como parte de la seguridad del dispositivo.

I can confirm reports that HomePod’s firmware reveals the existence of upcoming iPhone’s infra-red face unlock in BiometricKit and elsewhere pic.twitter.com/yLsgCx7OTZ

El código también incluye referencias a un sistema de cámara infrarroja, que podría servir para detectar la cara en condiciones de poca luz; pero una de los descubrimientos más importantes es una imagen con la forma de lo que podría ser la pantalla del iPhone 8:

But wait, there’s more: images of the new iPhone form-factor are also present. 😅 A lot of people at Apple are going to have a nasty Monday… https://t.co/BdmasKVVgI

