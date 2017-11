Animojis haciendo karaoke, la inesperada promoción viral para el iPhone X

El viernes salió a la venta el iPhone X , el más smartphone más avanzado de Apple. Entre sus novedades incluye los animojis, emojis animados que usan el nuevo sistema de reconocimiento facial que debuta con este modelo para transferir la expresión y la voz del usuario a un dibujo animado, que luego puede compartirse.

De inmediato, varios flamantes dueños del teléfono encontraron un pasatiempo: hacer karaoke con los animojis, un juego que se volvió viral y que funcionó para dar más difusión a un elemento menor, pero atractivo, del teléfono de la compañía, que tiene un precio base de mil dólares en Estados Unidos.

El método requiere grabar el audio y que el usuario haga la mímica de cantar, para que el teléfono tome su expresión y la lleve al animojis. Para los videos que tienen más de un animoji, los usuarios tuvieron que grabar las demás voces y luego compilar todo.

El autor de todo esto (o al menos, el primero en notar que podía hacerse) es Harry McCracken, editor de tecnología de Fast Company, que publicó uno antes de que el teléfono estuviera en venta (lo tenía para probar). El resto no se hizo esperar, y durante el fin de semana siguiente el #animojikaraoke fue uno de los tópicos más populares en Twitter.

Here’s hoping Animoji karaoke becomes a thing. pic.twitter.com/oR8PXkRbff

More Animoji Karaoke for you. pic.twitter.com/pxvxfCUTi2

— Harry McCracken 🇺🇸 (@harrymccracken) 2 de noviembre de 2017