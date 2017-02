AMLO responde a Margarita: ‘te acostumbraste a las masacres de tu esposo’

El dirigente nacional de Morena aseveró que durante la administración de Calderón, están documentadas 68 masacres.

SDP NOTICIAS | México.- El dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, reviró los dichos de Margarita Zavala, quien lo retó a mostrar pruebas en contra de Marina por el operativo donde murió el líder del Cártel de los Beltrán Leyva, al aseverar que la panista “se acostumbró a que su esposo (Felipe Calderón) masacrara a seres humanos”.

Durante la gira que sostiene en el Estado de México y la visita al municipio de Huixquilucan, el político tabasqueño señaló que en cinco años de la administración del expresidente Felipe Calderón “están documentadas 68 masacres y en el último año lo mismo”.

Asimismo, el ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, aseguró que la administración de Enrique Peña Nieto, también se tienen registros similares, que revelan que “en diez años se ha dado un promedio de una masacre por mes”.

Ante ello, López Obrador cuestionó: “¿dónde está la inteligencia? ¿Qué acaso la Marina no tiene asesoría en inteligencia, no han ido a Estados Unidos a entrenarse? ¿Por qué si tienen inteligencia no aplican operativos donde agarren vivos a los presuntos delincuentes? ¿Por qué los aniquila? ¿Por qué no queda ningún testigo?”

Relacionado