América, en el Top 20 mundial con más seguidores

Un estudio reveló que las Águilas están entre los equipos de futbol con más seguidores en redes sociales

RESULT Sports ranks football clubs and their power on social media https://t.co/gpOgwYU3IV#digital #data #innovation#sports pic.twitter.com/DEve0Pz0Au

— Jeremie (@JeremieBidault) 21 de julio de 2017