Acusan a Kevin Spacey de tocar a varios hombres

Un ex trabajador de Old Vic, teatro donde el actor era el director, hizo fuertes declaraciones sobre el actor Kevin Spacey

Un exempleado del teatro londinense Old Vic, del que el actor estadounidense Kevin Spacey fue director artístico durante 11 años, se sumó este jueves a las recientes denuncias de acoso sexual contra el artista y acusó al establecimiento de haber hecho la vista gorda.

“Lo he visto manosear a hombres en varias ocasiones en todo tipo de situaciones (…) en su piso de North Lambeth, e incluso en el Old Vic y en su pub favorito”, declaró este exempleado bajo anonimato al diario británico The Guardian.

“Se aprovechaba del hecho de ser una gran estrella. Tocaba a hombres en la entrepierna, haciéndolo rápidamente para que no pudieran apartarse de su camino”, explicó.