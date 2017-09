A Hetfield se le acaba el piso en concierto de Metallica

El vocalista de la banda californiana de thrash metal cae en un agujero en el escenario durante el show de ayer en el Ziggo Dome de Amsterdam, en Holanda

MADRID.

El cantante y guitarrista de Metallica, James Hetfield, se pegó un buen susto durante su concierto de este lunes en el Ziggo Dome de Amsterdam, en Holanda, al caer en un agujero del escenario en pleno concierto.

La banda estadunidense estaba interpretando una de sus nuevas canciones, Now That We’re Dead, cuando Hetfield se giró y, seguramente al no estar familiarizado con el nuevo escenario de su gira europea, acabó dentro de un agujero del suelo.

El músico se quedó quieto unos segundos hasta que llegaron los miembros del equipo de seguridad, mientras el resto del grupo seguía tocando la canción.

“Sí, estoy bien. ¿Mi ego? No demasiado. Pero sstamos bien. Hiere mis sentimientos un poquito, quizás”, bromeó Hetfield al terminar la canción y dirigirse al público para dejar claro que todo había sido un pequeño gran susto.

Fuente: Excelsior.