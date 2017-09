5 claves para llevarse bien con la suegra

A pesar de lo que creemos, llevarse bien con la suegra no es un mito; sí es posible y a veces hasta necesario debido a la importancia que ambas partes tienen en la familia. Para ello, en sumédico.com te decimos cómo lograrlo.

Existen muchos tipos de suegras, desde las amorosas que te tratan como su propia hija aquellas con quienes apenas te saludas y mejor de lejitos, o de plano algunas más con quienes lo saludable es ¡ni verse! Pero todo esto puede cambiar.

¿Cómo llevarse bien con la suegra?

Estas claves te ayudarán a llevarte bien con la mamá de tu pareja, sin embargo, cabe decir que llevarlas a cabo es un verdadero acto de amor y voluntad que, además, debes practicar de manera constante con el fin de lograr una buena relación con el paso del tiempo.

1. Darse la oportunidad de pasar tiempo juntas. La frecuente convivencia tiene un efecto positivo: cuanto más vemos a alguien, más tiempo pasamos con esa persona, más terminamos por quererla.

2. Resaltar las actitudes positivas. Cuando uno actúa en consecuencia con lo que quiere y se acepta tal cual es, otras personas tienden a aceptarnos más fácilmente. Además, si nos sentimos bien así, los comentarios punzantes no nos hacen tanto daño.

3. Practicar la escucha activa y mutua. Si tu forma de llevar el hogar (si es el caso) o criar a tus pequeños es un poco diferente a la de ella, no tiene por qué ser una fuente de discordia. Hay que mirar las cosas con perspectiva y no ponerse tan mal si tu suegra hace algo que no consideras correcta, está claro que depende mucho también de la situación.

4. Acuerden sus espacios, tiempos y privacidad. Delimitar los espacios de la pareja y el papel de cada persona dentro del contexto familiar es fundamental para que la relación no sea conflictiva. Es fundamental que se establezcan los límites en espacios y funciones.

5. Fomentar el respeto. Posiblemente el punto más importante. No puede haber una sana convivencia si no se respetan tanto por quienes son, como por cuanto hacen y piensan. Si es necesario se pueden evitar ciertos temas para prevenir discusiones, pero lo importante es que cada quien sepa y respete su lugar en la familia.

Recuerda que ante cualquier conflicto la prudencia y paciencia son vitales para solucionarlos, por lo que si en algún momento tu suegra no es capaz de mantenerlas, demuestra que tú sí y que realmente deseas llevar la relación lo mejor posible.

