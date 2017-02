3 Formas de mejorar tu relación con tu cuerpo

Ninguna relación es más importante que la relación que tienes contigo misma. No importa lo que haya pasado en tu vida o donde estés, siempre podemos comenzar de nuevo. Conviértete en tu mejor aliada y empieza a trabajar en mejorar tu relación contigo misma y con tu cuerpo. Verás como mejorar esa relación te ayuda a sentirte más segura de ti misma, verte más linda y tener mejores relaciones con los demás. Incluso, tener una buena relación contigo misma te ayudará a cuidar mejor de cuerpo, alimentarte mejor, dormir mejor y sentirte mejor, lo que impactará positivamente tu salud.

En este artículo te daremos 3 ideas de cómo comenzar a mejorar tu relación con tu cuerpo.

1. Cambia la visión que tienes de tu cuerpo. Mira tu cuerpo como un vehículo para alcanzar tus metas y tus sueños, no como un ornamento para deleitar a los demás o basar tu autoestima. Tu cuerpo te permite desplazarte, disfrutar de un buen día en la playa y tomarte un rico chocolate caliente en un día frío de invierno. Como un vehículo, tu cuerpo requiere de una alimentación adecuada, tiempo de descanso y actividad física. Determina un tiempo para cuidar cada una de estas áreas a través de un plan de alimentación balanceado, ejercicio y horas de sueño.

2. Pon atención a tus necesidades. Date el tiempo para conocerte mejor y cultivar una relación sana contigo misma. Cuida de tus necesidades básicas diarias, eso incluye obtener suficiente sueño y descanso, comer los nutrientes necesarios y hacer ejercicio. Alimenta tu mente, cuerpo y espíritu. Da prioridad a las actividades que te traen alegría y llenan tus reservas emocionales como un paseo por el parque, un baño largo de burbujas o una clase de yoga. Dedica tiempo a la lectura de un buen libro y desarrolla otros intereses que te hacen ser atractiva e interesante. ¡Escúchate! Pon atención a tus deseos, necesidades y respétalas.

3. Concéntrate en tu mundo interior y no tanto en tu apariencia física. Aunque como nos vemos por fuera es importante, quienes somos lo es más. Para tener una relación sana contigo misma es importante que incluyas en tu vida el conocer y familiarizarte con tus procesos internos. Saber quién eres. Pregúntate de forma regular: “¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy pensando? “. Observa las razones detrás de tus comportamientos, pensamientos y emociones. Pregúntate: “¿Por qué me molestó eso? o ¿me pregunto por qué me siento más sola últimamente?”. Llevar un diario o simplemente escribir en un papel te ayudará a ser más consciente de sí misma.

Convertirte en tu mejor amiga y ver tu cuerpo como parte de la unidad cuerpo-mente-espíritu hará que logres un balance sano en tu vida. Eres más que tu peso y la talla de tus vestidos. Cuida a tu cuerpo como el templo en el que vives y hónralo dándole los cuidados que necesita para funcionar y permitirte alcanzar todo lo que te propongas.

Fuente.- DISCOVERY